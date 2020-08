MotoGp – Concluse le FP3 di Brno: Morbidelli dà spettacolo, Dovizioso fuori dai migliori 10! [TEMPI] (Di sabato 8 agosto 2020) Il sabato della MotoGp a Brno si apre con le consuete FP3 che metto in palio i 10 posti per il Q1 delle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca. Si conferma in grande forma Franco Morbidelli che dopo il secondo posto delle FP2 di ieri riesce addirittura a migliorarsi, prendendosi il miglior tempo di giornata in 1:56.037 in sella alla Petronas. Alle sue spalle un sorprendente Zarco che si mette davanti all’altra Yamaha Petronas, quella di Fabio Quartararo. Quinto posto per Valentino Rossi che all’ultimo giro, per qualche decimo, visto il breve distacco, rischia di firmare il miglior tempo di giornata: segnale che fa ben sperare in vista delle qualifiche. Resta fuori dalla top 10 invece Andrea Dovizioso, tredicesimo, mentre il compagno di scuderia Danilo Petrucci agguanta un buon 10° ... Leggi su sportfair

