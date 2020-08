Monopattini sempre più pericolosi, 43 incidenti con lesioni in due mesi (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - Boom di incidenti in monopattino nel post lockdown: a giugno e luglio quelli con lesioni sono stati 43, uno dei quali mortale (il 12 giugno a Budrio, nel Bolognese). In altre 60 occasioni i sanitari sono intervenuti per lo più per cadute autonome, senza particolari conseguenze e senza rilievi delle forze dell'ordine. E' un report poco rassicurante quello diffuso dallo speciale “Osservatorio Monopattini” attivato dall'Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della polizia stradale, anche perché va rapportato al limitato numero di veicoli ora in circolazione. L'Osservatorio ha monitorato "comportamenti particolarmente gravi da parte degli utilizzatori, anche con casi di guida alterata dall'alcol, e modalità di guida completamente inosservanti delle normali regole di ... Leggi su agi

LuigiBrugnaro : 400 nuovi monopattini elettrici sono in Città! 300 posizionati a Mestre e 100 al Lido a disposizione di tutti i ci… - avespartacus : RT @Agenzia_Italia: Monopattini sempre più pericolosi, 43 incidenti con lesioni in due mesi - Piergiulio58 : Monopattini sempre più pericolosi, 43 incidenti con lesioni in due mesi...???? - felice_modica : @maurorizzi_mr Se uno riesce in tutto, in Sicilia si dice: “dove tocca, suona”. Così Toninelli. I monopattini ebber… - Diego_Bruno80 : RT @Agenzia_Italia: Monopattini sempre più pericolosi, 43 incidenti con lesioni in due mesi -