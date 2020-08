Mattarella sul lavoro: "Più sicurezza e garantire l'accesso ad ammortizzatori sociali efficaci" (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - È necessario nel mondo del lavoro una maggiore "salvaguardia della salute" come anche occorre garantire a tutti "l'accesso ad ammortizzatori sociali sempre piu' efficaci, al livello nazionale ed europeo". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione del 64 anniversario della tragedia di Marcinelle. "Nel giorno che sessantaquattro anni fa a Marcinelle vide scomparire 262 minatori, tra cui 136 italiani - afferma il Capo dello Stato - , facciamo memoria del sacrificio sul lavoro di tanti nostri connazionali emigrati. La giornata a loro dedicata acquista un altissimo valore: innumerevoli cittadini italiani - in circostanze spesso eccezionalmente complesse e rischiose - hanno dato prova di abnegazione e di impegno ... Leggi su agi

