Mancata zona rossa Alzano e Nembro, o Conte sapeva e non ha agito oppure il Cts non serve a nulla (Di sabato 8 agosto 2020) C’è un fatto cruciale di tutta questa vicenda sulla Mancata zona rossa in Val Seriana che fa raggelare il sangue nelle vene: come è possibile che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non fosse a conoscenza del verbale n. 16 del 3 marzo, nel quale il Comitato Tecnico Scientifico raccomandava di istituire una zona rossa nei comuni di Alzano Lombardo e di Nembro? L’informazione sulla sua Mancata ricezione in tempo reale di quel verbale ce la riferisce il Corriere della Sera, rivelando indiscrezioni sull’audizione di Conte davanti ai Pm e trapelate dalla Procura di Bergamo. A questo punto, però, ci poniamo questa domanda: come poteva Conte non aver ... Leggi su tpi

