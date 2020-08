Maltempo Calabria, piogge nel Reggino: fango sul lungomare di Scilla (Di sabato 8 agosto 2020) Le piogge cadute incessantemente nelle ultime ore nel Reggino hanno provocato, a Scilla, la caduta di una massa di fango e detriti che dal torrente Livorno si è riversata sul lungomare della cittadina balneare. Non si registrano danni alle persone o alle cose ma non sono mancati disagi. Sullo stesso tratto di lungomare, verso sud, è stata allagata l’area prospiciente il torrente Monacena. Precipitazioni intense tra la notte e la mattinata si sono susseguite anche anche lungo il litorale ionico meridionale della provincia, tra Melito Porto Salvo San Lorenzo e Condofuri, con temporali a tratti. Il Maltempo ha attraversato da Nord l’area dello Stretto lasciando a Reggio, in diversi quartieri del litorale, da Catona fino a Bocale, strade ... Leggi su meteoweb.eu

AGGIORNAMENTO ORE 17:00, ALLUVIONE LAMPO ANCHE NEL MESSINESE TIRRENICO - Dopo Messina violenti temporali hanno interessato la costa tirrenica del messinese, colpendo con particolare violenza l'area di ...

Reggio Calabria - Diversi allagamenti, due alberi caduti in centro e persone rimaste bloccate in auto è il bilancio della pioggia abbattutasi su Reggio Calabria. Adesso che ha smesso di piovere i vigi ...

