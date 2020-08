Le colpe del governo nella tragedia lombarda (Di sabato 8 agosto 2020) La vicenda dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico tenuti segreti e poi solo parzialmente resi pubblici dalla presidenza del Consiglio, con una accorta selezione, l’altro ieri, rischia di trasformarsi in un pericoloso boomerang per Giuseppe Conte. A parte alcune rilevanti incongruenze, prontamente notate, fra quanto presente in quelle carte e le decisioni poi effettivamente prese da Palazzo Chigi, la questione che è sembrata subito tendenzialmente dirimente è quella concernente l’assenza, fra i documenti inviati alla Fondazione Einaudi, di ogni riferimento alla decisione di non chiudere le zone dei comuni di Alzano e Nembro che presentavano a inizio marzo situazioni sanitarie molto critiche. Questa mancata chiusura, causa di un numero impressionante di morti, era stata oggetto, qualche settimana fa, di accuse molto forti da parte della stampa mainstream ... Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : La data del 30 luglio passerà alla storia, ma nel male. I giallorossi tentano di eliminare un avversario politico c… - emmeti18 : RT @AugustoMinzolin: Il 28 marzo scrissi di un processo di Norimberga per i ritardi nell’affrontare l’epidemia. Poi arrivó l’inchiesta su F… - AmeRicini : @ClaudioZuliani Davvero Zuliani sono concorde con molti che hanno scritto,nn puoi quasi sempre recriminare sulla f… - MaMaurizi9 : RT @AugustoMinzolin: Il 28 marzo scrissi di un processo di Norimberga per i ritardi nell’affrontare l’epidemia. Poi arrivó l’inchiesta su F… - paola_cigna : RT @AugustoMinzolin: Il 28 marzo scrissi di un processo di Norimberga per i ritardi nell’affrontare l’epidemia. Poi arrivó l’inchiesta su F… -

Ultime Notizie dalla rete : colpe del Le colpe della scuola italiana sull’ignoranza in Geografia La Tecnica della Scuola Michelle Obama: "Affronto un lieve stato di depressione"

È colpa degli alti e bassi emotivi che a volte ti fanno arrendere", spiega. L’ex First Lady ha spiegato che alla base del suo stato di salute ci sarebbero gli effetti della… Leggi ...

Trasporti, stadi e discoteche: guerra tra governo e Regioni

Ripartono fiere e navi da crociera, è lite sui trasporti, ancora stop per stadi e discoteche. In ogni caso «mascherina, il lavaggio frequente della mani e il distanziamento sociale sono le tre regole ...

È colpa degli alti e bassi emotivi che a volte ti fanno arrendere", spiega. L’ex First Lady ha spiegato che alla base del suo stato di salute ci sarebbero gli effetti della… Leggi ...Ripartono fiere e navi da crociera, è lite sui trasporti, ancora stop per stadi e discoteche. In ogni caso «mascherina, il lavaggio frequente della mani e il distanziamento sociale sono le tre regole ...