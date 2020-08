Juve, è notta fonda: i bianconeri sono fuori dalla Champions (Di sabato 8 agosto 2020) Juventus, è notta fonda: i bianconeri sono fuori dalla Champions League. Sarri: «Voglio rispettare il contratto» La prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi è dedicata alla vittoria della Juventus in Champions League contro il Lione, che però non è bastata per poter passare il turno. Il Lione va avanti – si legge sulla rosea – con un rigore surreale che sposta l’inerzia della partita. CR7 trasfortma un penalty inesistente, poi fa un gol favoloso, ma non basta. Sarri: «Voglio rispettare il contratto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

