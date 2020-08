Formula 1, le qualifiche di Silverstone: Bottas in pole position (Di sabato 8 agosto 2020) Formula 1, le qualifiche del GP di Silverstone: Bottas-Hamilton in prima fila. Ottavo crono per Leclerc. Silverstone (GRAN BRETAGNA) – Formula 1, le qualifiche del GP di Silverstone. La pole position viene conquistata da Valtteri Bottas che per 63 millesimi precede il compagno di squadra Lewis Hamilton. Terza posizione per Nico Hulkenberg. Formula 1, la griglia di partenza del GP di Silverstone Di seguito la griglia di partenza del GP di Silverstone Prima fila: 1° Valtteri Bottas (Mercedes); 2° Lewis Hamilton (Mercedes) Seconda fila: 3° Nico Hulkenberg (Racing Point); 4° Max Verstappen (Red ... Leggi su newsmondo

SkySportF1 : Tempone per Hulkenberg e Gasly in Q2? ? ? Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean e Russell fuori dal Q3 ? ?? LIVE le qualific… - SkySportF1 : GP del 70° anniversario a Silverstone: le qualifiche in diretta alle 15 su @SkySport #F1, canale 207. Alle 12 le… - SkySportF1 : 91, 91! A Silverstone è sempre @LewisHamilton .@Charles_Leclerc, che giro! Ma è sotto investigazione per unsafe rel… - FormulaPassion : #F1: le parole di uno sconsolato #Vettel al termine delle qualifiche del #F170GP - motori_it : Formula 1 Gran Premio 70°Anniversario – Qualifiche: il vuoto dietro la Mercedes -