Barcellona-Napoli 3-1, la diretta. Annullato un gol a Milik (Di sabato 8 agosto 2020) Barcellona e Napoli si affrontano al Camp Nou per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata, disputata prima dello stop per il Covid-19, un ottimo Napoli è riuscito a ... Leggi su leggo

Il Napoli si schianta al Nou Camp di Barcellona davanti a una squadra nettamente più forte. Non basta il cuore azzurro per superare un ostacolo insormontabile e alla fine il risultato è impietoso. Il ...Il piglio del Napoli è quello giusto fin dai primi istanti. Passano nemmeno due minuti e una palla sporca di Insigne arriva a centro area per Mertens, il belga solissimo calcia male e scheggia ...