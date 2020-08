Università, Manfredi “Riparte in presenza al 50%” (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Per le università “si riparte in presenza con un affollamento delle aule al 50%. Questo determinerà un modello di organizzazione che terrà molti studenti in aula e una parte che dovrà seguire online a seconda delle esigenze”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca, ospite di Agorà estate su Rai 3.“Ci sono gli studenti stranieri – ha continuato – che hanno difficoltà ad arrivare in Italia e ci sono tanti fuorisede, quindi si cercherà di garantire un’organizzazione molto flessibile”.Per Manfredi, “la didattica a distanza integrata nella didattica in presenza consente di arrivare a una parte della popolazione che non potrebbe seguire in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Università, Manfredi “Riparte in presenza al 50%” - FranceskoNew : RT @giu_lore: @manfredi_min @Radio24_news Per adesso le #università e gli #EPR sono dei grandi incubatori di sfruttamento di #intelligenzes… - SamRaccosta : RT @giu_lore: @manfredi_min @Radio24_news Per adesso le #università e gli #EPR sono dei grandi incubatori di sfruttamento di #intelligenzes… - orizzontescuola : Università, Manfredi: “Si riparte a settembre, ma ci sarà integrazione tra didattica in aula e quella digitale” - QdSit : Università, Manfredi “Riparte in presenza al 50%” #qds #qdsnotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Università Manfredi Manfredi (Università Federico II): «La parola d’ordine? Contaminazione dei saperi» Corriere della Sera