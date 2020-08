Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di Calicut, in India (Di venerdì 7 agosto 2020) Un aereo della compagnia low cost Indiana Air India Express si è schiantato nell’aeroporto di Calicut, nel sud-ovest dell’India, dopo aver superato la pista di atterraggio. L’agenzia Indiana ANI scrive che l’aereo era partito da Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, Leggi su ilpost

ilpost : Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di #Calicut, in India - Vipdeldivano : RT @ilpost: Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di #Calicut, in India - LaskaJuventus : RT @ilpost: Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di #Calicut, in India - danruper : RT @ilpost: Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di #Calicut, in India - cicciopuz : RT @ilpost: Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di #Calicut, in India -

Ultime Notizie dalla rete : aero con Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di Calicut, in India Il Post Un aero con 191 passeggeri si è schiantato nell’aeroporto di Calicut, in India

Un aereo della compagnia low cost indiana Air India Express si è schiantato nell’aeroporto di Calicut, nel sud-ovest dell’India, dopo aver superato la pista di atterraggio. L’agenzia indiana ANI scriv ...

Volo AirIndia da Dubai con 191 passeggeri si schianta all'aeroporto di Calcutta

Un volo AirIndia proveniente da Dubai con a bordo 191 passeggeri si sarebbe schiantato durante l'atterraggio all'aeroporto di Calcutta Oggi su ...

Un aereo della compagnia low cost indiana Air India Express si è schiantato nell’aeroporto di Calicut, nel sud-ovest dell’India, dopo aver superato la pista di atterraggio. L’agenzia indiana ANI scriv ...Un volo AirIndia proveniente da Dubai con a bordo 191 passeggeri si sarebbe schiantato durante l'atterraggio all'aeroporto di Calcutta Oggi su ...