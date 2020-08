Regolamento Juventus-Lione, ci saranno i supplementari o i rigori? (Di venerdì 7 agosto 2020) I tifosi della Juventus hanno cerchiato in rosso una data sul calendario: quella del 7 agosto, giorno del ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma all’Allianz Stadium contro il Lione, che all’andata in Francia vinse per 1-0 grazie ad un goal realizzato da Tousart. Cristiano Ronaldo e gli altri andranno alla ricerca della vittoria, ma cosa accadrebbe in caso di 1-0? Il Regolamento della UEFA parla chiaro: in caso di parità assoluta tra andata e ritorno si giocherebbero i tempi supplementari e, solo qualora la situazione d’equilibrio dovesse persistere, si andrebbe ai calci di rigore. I supplementari, dunque, sarebbero evitati solo con un risultato diverso dall’1-0: in quest’ultimo caso sarebbe necessario uno sforzo ... Leggi su sportface

sportface2016 : #JuventusLione Regolamento, cosa accadrà in caso di 1-0? Ci saranno i supplementari o i rigori? - AlessandroPert1 : RT @milan_corner: @88Buzzo @Rigna_over @IlMilanista9 Me lo ricordo l'episodio, fece schifo perfino a me. La partita che ricordo con più pia… - enricoI00 : RT @milan_corner: @88Buzzo @Rigna_over @IlMilanista9 Me lo ricordo l'episodio, fece schifo perfino a me. La partita che ricordo con più pia… - milan_corner : @88Buzzo @Rigna_over @IlMilanista9 Me lo ricordo l'episodio, fece schifo perfino a me. La partita che ricordo con p… - BallistaFb : @MarcoSnaaaa @LucianoMoggi Documenta quello che scrivi sennò lascia perdere di scrivere fesserie. Cambiarono il reg… -