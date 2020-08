Pontecorvo – Prova a rubare un’auto, viene scoperto dal proprietario e scappa. La fuga dura poco (Di venerdì 7 agosto 2020) Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Pontecorvo hanno denunciato per “tentato furto” un 25enne di Esperia, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. In seguito alla segnalazione da parte di un cittadino, in pochissimo tempo i militari hanno identificato il 25enne che aveva tentato di rubare un’autovettura parcheggiata nel centro abitato di Pontecorvo, non riuscendovi grazie all’intervento del proprietario della stessa. Vistosi scoperto il soggetto si è dato alla fuga, ma in poco tempo è stato rintracciato dai militari operanti nel centro della città. Pontecorvo – Prova a rubare ... Leggi su ilcorrieredellacitta

