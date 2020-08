Pjanic: “Abbiamo giocato un calcio diverso. Ci vuole tempo per assimilare le idee di Sarri” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara vinta 2-1 con il Lione, che però ha determinato l’eliminazione della Vecchia Signora dalla Champions League: “Gli ultimi mesi non sono andati come pensavo, non so nemmeno io per quale motivo. Speravo e volevo giocare di più, poi le scelte si accettano. Per il modo di giocare del mister, pensando al suo Napoli, tutti erano coinvolti nel suo modo di giocare. Mentre quest’anno abbiamo avuto delle difficoltà, l’abbiamo visto. Abbiamo giocato un calcio diverso ma questo non sono io che lo dico: penso che ci voglia tempo, non si deve sminuire quanto fatto perché vincere non è mai semplice e questo club deve continuare a ... Leggi su alfredopedulla

