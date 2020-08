Paura per i fan di Uomini e Donne, l’ex tronista finisce in ospedale: ha perso i sensi (Di venerdì 7 agosto 2020) Paura per i fan di Uomini e Donne, l’ex tronista è finito in ospedale dopo un brutto incidente domestico: ecco cosa è successo, il racconto su Instagram. Fonte Foto: Istagram @UominieDonneUn vero e proprio spavento per i fan di Uomini e Donne che, attraverso alcune storie su Instagram, hanno scoperto che una delle ex troniste è finita in ospedale. Stiamo parlando della giovane deejay Valentina Dallari che, nelle scorse ore, dopo un attacco di panico è svenuta finendo con lo sbattere la testa contro il suo tavolo in giardino. Fortunatamente l’ex tronista è stata soccorsa e trasportata in Pronto Soccorso dove ha ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Paura per Paura per due persone nelle acque del Gargano. Intervento provvidenziale dei vigili del fuoco l'Immediato Capalbio combatte il coronavirus sfogliando libri

La quattordicesima edizione del festival sul piacere di leggere anima il borgo. Presentazioni in presenza ma con mascherine e distanza sociale Anche Capalbio Libri dice no alla paura e alle incertezze ...

Incendio sul treno partito da Napoli per il Cilento: passeggeri fatti evacuare

Disagi e paura questa mattina a bordo del treno regionale Napoli-Sapri. Erano circa le 8.20, Il convoglio era da poco partito dallo scalo di Agropoli-Castellabate ed aveva imboccato la galleria di Rut ...

