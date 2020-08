Palermo, corruzione in discarica. Tangente passa di mano: tre arresti (Di venerdì 7 agosto 2020) Sorpreso mentre intasca una Tangente da 5.000 euro, un dirigente della discarica di Bellolampo di Palermo - Vincenzo Bonanno - è stato arrestato dalla Dia in flagranza di reato. L'accusa è di ... Leggi su quotidiano

repubblica : Palermo, rifiuti e corruzione. Mazzetta al direttore tecnico della discarica di Bellolampo: tre arresti - serebellardinel : Neanche #coronavirus li ferma!!! Rifiuti e mazzette,a #Palermo tre arresti per #corruzione: in manette un alto funz… - Danae0308 : RT @Area51cinqueuno: Palermo, rifiuti e corruzione. Mazzetta al direttore tecnico della discarica di Bellolampo: tre arresti In carcere Vin… - BeliceIt : Corruzione: arrestato direttore discarica rifiuti Palermo -