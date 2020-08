Moto3, GP Repubblica Ceca Brno 2020: i risultati delle prove libere 2, Fernandez il più veloce (Di venerdì 7 agosto 2020) Raul Fernandez su KTM ha fatto segnare il giro più veloce al termine della seconda sessione di prove libere della Moto3 del Gran Premio della Repubblica Ceca. Sul circuito di Brno, scenario del quarto weekend del Mondiale, al pomeriggio il pilota spagnolo trova un crono di 2″09″097 che gli consente di tenere dietro Jaume Masia su Honda e un ottimo Romano Fenati su Husqvarna. Gabriel Rodrigo è settimo e conserva il miglior tempo della classifica combinata, mentre Tony Arbolino è il migliore degli italiani con il sesto tempo. Continuano a restare nell’ombra i due piloti dello Sky Racing Team VR46 Andrea Migno e Celestino Vietti (addirittura ultimo): ancora fuori dalla top-10, per centrare il pass per il Q2 ... Leggi su sportface

