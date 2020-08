Milan Boban: 'Rifarei tutto, a febbraio chiesi il rinnovo di Ibra' (Di venerdì 7 agosto 2020) Milan Boban - In una lunga intervista rilasciata a ' La Gazzetta dello Sport ', Zvonimir Boban ripercorre i difficili mesi da dirigente del Milan . Queste alcune delle sue dichiarazioni: ' Se Rifarei tutto? Assolutamente sì, non potevo rischiare di vedere ... Leggi su europacalcio

L'esplosione di alcuni giocatori scelti proprio da lui, e l'ottimo rendimento della squadra che ha portato il club a rinnovare con Pioli, sono una vittoria anche per Zvonimir Boban: il nemico numero u ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport è tornato a parlare l’ex CFO del Milan Zvonimir Boban. L’ex dirigente rossonero ha parlato in particolare di Zlatan Ibr ...