L’unico e insuperabile Ivan su Disney+ dall’11 settembre con le voci di Federico Cesari, Paola Minaccioni e Stefano Fresi (Di venerdì 7 agosto 2020) L’Unico e insuperabile Ivan arriva su Disney + l’11 settembre con le voci italiane di Paola Minaccioni, Stefano Fresi e Federico Cesari L’11 settembre arriva su Disney+ un nuovo film Disney L’Unico e insuperabile Ivan basatao sul libro di Katherine Applegate, edito in Italia da Mondadori, e diretto da Thea Sharrock, il film racconta la storia di Ivan, un gorilla molto speciale che apprende che la vita non è definita dal luogo e dalle circostanze, ma dal potere dell’amicizia e dal coraggio di far sì che avvenga il cambiamento. Il film sarebbe dovuto uscire in sala prima della pandemia che ha ... Leggi su dituttounpop

DisneyPlusIT : “Siamo una famiglia, siamo tutti insieme.” L'Unico e Insuperabile Ivan, in streaming in esclusiva dall'11 settembre… - leganerd : L’unico e insuperabile Ivan: ecco il trailer del film Disney+ ? - solospettacolo : Cinema: L'unico e insuperabile Ivan a settembre su Disney+ - solospettacolo : Cinema: L'unico e insuperabile Ivan a settembre su Disney+ - solospettacolo : Cinema: L'unico e insuperabile Ivan a settembre su Disney+ -

