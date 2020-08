Loredana Lecciso e Cristiano Malgioglio insieme in tv: ecco dove li vedremo (Di venerdì 7 agosto 2020) Notizia bomba! Preparatevi a vederli di nuovo insieme. Proprio nello stesso studio televisivo, come era avvenuto qualche mese fa a Live non è la d'Urso (con ascolti record). Alle nostre orecchie arriva un'indiscrezione che farò il giro del Pianeta: un tv spagnola - la più importante tra quelle presenti nel Paese iberico - vorrebbe Cristiano Malgioglio e Loredana Lecciso come giurati di un nuovo talent. E allora Cristiano, per convincere Loredana, è volato a Cellino. Secondo quell'indiscrezione esclusiva che giunge alle nostre orecchie, i due si sono messi a chiacchierare a lungo insieme ad Al Bano, compagno della Lecciso. E pare che Loredana abbia accettato la ... Leggi su liberoquotidiano

