Inter, Zhang vuole tornare a Milano per parlare con Conte: pressing alle autorità cinesi (Di venerdì 7 agosto 2020) Steven Zhang, presidente dell’Inter, vuole tornare a Milano per stare vicino alla squadra e parlare con Conte Steven Zhang vuole tornare a Milano. Come riporta il Corriere dello Sport il presidente dell’Inter, soddisfatto per la vittoria di mercoledì, è in contatto con le autorità cinesi per capire quando potrà rientrare in Italia o volare direttamente in Germania. Il suo progetto è quello di essere presente all’eventuale finale, ma non disdegnerebbe neppure di sedere in tribuna per le partite precedenti (già lunedì o quello successivo?). Sta cercando di capire come ottenere il via libera per partire ... Leggi su calcionews24

