Il 5 agosto sul portale Peertube.it è stato pubblicato un video con il titolo: «Beirut: individuato il missile che fa esplodere il porto». Nelle immagini si vede un missile colpire il porto di Beirut. Questa è una notizia falsa. Il video oggetto della nostra analisi infatti è stato modificato. In quello originale, poco prima della grande esplosione del 4 agosto al porto di Beirut, in Libano, non compare nessun missile, come si può verificare qui.



Il video che mostra un missile colpire il porto di Beirut è falso

“Era la scena di un incubo”. Così Israa Seblani, tornata nella “sua” Beirut dagli Stati Uniti, dove svolge la professione di medico, per sposare Ahmad Sbeih, descrive il momento dell’esplosione di mar ...

...e alla fine arriva Trump. Del resto era solo questione di tempo perché il Presidente USA passasse dalle parole ai fatti per quanto riguarda il caso TikTok, ed ecco che nel corso della serata di ier ...

