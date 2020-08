Giulia De Lellis: confermata la crisi con Andrea (Di venerdì 7 agosto 2020) Tra Giulia De Lellis e Andrea Damante c’è qualcosa che non va. C’è aria di crisi. A confermarla è la stessa influencer attraverso una stories su Instagram dove parla di tristezza… Cosa succede tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Tra l’influencer e il dj veronese, tornati insieme durante il periodo di quarantena, dopo la fine della relazione tra lei e il motocilista Andrea Iannone, c’è nuovamente ariaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

tweetnewsit : #GiuliaDeLellis e #AndreaDamante in crisi? Parla la De Lellis #Damellis - zazoomblog : Giulia De Lellis: gaffe sul ritocchino alle labbra? - #Giulia #Lellis: #gaffe #ritocchino - gossipnewitalia : Giulia De Lellis e Andrea Damante smentiscono la rottura ma qualcosa non va - aldogabr1984 : No vabbè ... be vabbè... #Scoop @SerenaGaritta1 è quindi bimba di Giulia De Lellis #TRASH @OgniMattinaTV8 #curatevi… - zenasstavros : @gladerpetrovic proprio un gioiellino, giulia de lellis -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis Giulia De Lellis, crisi con Damante? Lei: “Momento particolare” ZON.it Cristina Buccino sbotta su Instagram, c’entra Andrea Iannone? “Adesso basta”

Cristina Buccino non ce la fa più e sbotta su Instagram: c’entra per caso Andrea Iannone? Ecco tutta la verità, la showgirl vuole darci un taglio. Cristina Buccino ed Andrea Iannone sembrava avessero ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati? Lei sbotta: “Facciamo finta…”

Non c’è pace per i Damellis! Questo è il nome scelto dai fan per indicare la coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Proprio qualche giorno fa parlavamo di alcuni rumor circa una loro pro ...

Cristina Buccino non ce la fa più e sbotta su Instagram: c’entra per caso Andrea Iannone? Ecco tutta la verità, la showgirl vuole darci un taglio. Cristina Buccino ed Andrea Iannone sembrava avessero ...Non c’è pace per i Damellis! Questo è il nome scelto dai fan per indicare la coppia formata da Andrea Damante e Giulia De Lellis. Proprio qualche giorno fa parlavamo di alcuni rumor circa una loro pro ...