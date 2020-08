‘Gf Vip 5’, svelato il nome di un altro concorrente! (Di venerdì 7 agosto 2020) Fervono i preparativi per la quinta edizione del Gf Vip, la seconda condotta da Alfonso Signorini. Già da metà Settembre riapriranno le porte della Casa più spiata d’Italia e si susseguono continui rumors a proposito del cast. Se, infatti, Patrizia De Blanck ha confermato la sua partecipazione al reality, c’è stata invece una smentita da parte di Gabriel Garko. L’attore ha dichiarato di non potervi partecipare a causa di altri impegni lavorativi. A far compagnia alla Contessa De Blanck ci penseranno, però, Elisabetta Gregoraci, oggi single dopo la separazione dal marito Flavio Briatore, e la showgirl Flavia Vento. Con loro, ci sarà anche l’influencer Tommaso Zorzi. Inoltre, nelle ultime ore si è parlato di un nuovo personaggio che farà parte del cast. Si tratta di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e ... Leggi su isaechia

