Formula 2, griglia di partenza GP 70° anniversario: Ilott fa la pole davanti a Lundgaard (Di venerdì 7 agosto 2020) Callum Ilott fa la pole position nel GP 70° anniversario della Formula 2. Con il crono di 1:39.062 Ilott precede Lundgaard e Aitken. A seguire ci sono poi Ticktum del team DAMS e Luca Ghiotto che si mette bene davanti a Zhou, Mazepin, Schumacher e Deletraz. Di seguito la griglia di partenza del Gran Premio. griglia DI partenza Formula 2 1. Ilott 1:39.062 2. Lundgaard 3. Aitken 4. Ticktum 5. Ghiotto 6. Zhou 7. Mazepin 8. Schumacher 9. Deletraz 10. Tsunoda 11. Shwartzman 12. Drugovich 13. Piquet 14. Sato 15. Gelael 16. Daruvala 17. Matsushita 18. Markelov 19. Armstrong 20. Alesi Leggi su sportface

