Formula 1 – Binotto sul caso Racing Point: “potrebbe essere messa in discussione l’intera monoposto” (Di venerdì 7 agosto 2020) La sentenza sulla Racing Point è finalmente arrivata e potrebbe aver deluso qualcuno. Ma la storia non è finita qui. Secondo quanto dichiarato da Mattia Binotto a Sky Sport infatti, potrebbero esserci gli estremi per mettere in discussione l’intera monoposto e non solo i freni: “il caso Racing Point? Ci sono 24 ore per presentare eventualmente un appello, da capire se la penalità è sufficiente o meno. Quello di oggi è un verdetto solo sui freni, che può aprire a una discussione su tutta la vettura. È presto per dichiarare la nostra posizione. La nostra lettera alla Fia non riguarda solo le prese d’aria, ma l’intero concetto della vettura. Quello di oggi riguarda solo i freni. ... Leggi su sportfair

MrCaruccio : 'Siamo pronti a firmare il patto della concordia entro il 12 agosto' M.Binotto - dinoadduci : Binotto: “La penalità alla Racing Point? Per noi è in discussione tutta la vettura” - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: #Binotto insoddisfatto della sentenza #FIA nel confronti della #RacingPoint - FormulaPassion : #F1: #Binotto insoddisfatto della sentenza #FIA nel confronti della #RacingPoint - sportface2016 : #F1, #Binotto: 'In qualche modo #RacingPoint ha commesso un errore regolamentare e questo è un punto di partenza. D… -