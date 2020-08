Covid, tornano in Campania dopo le vacanze e scoprono di essere positivi (Di venerdì 7 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Partono per le vacanze ma quando ritornano a Castellammare di Stabia scoprono di essere positivi al Covid. È questo quanto successo a due congiunti che, di rientro da un’altra regione italiana, hanno manifestato sintomi febbrili e, sottoposti a tampone, sono risultati positivi. Entrambi sono attualmente in buone condizioni in isolamento domiciliare insieme al proprio nucleo familiare. “A loro auguro una pronta e rapida guarigione”, dichiara il sindaco Gaetano Cimmino. È proprio il primo cittadino a dare l’annuncio della coppia di contagiati ma poi continua: “Dall’azienda sanitaria arriva anche una buona notizia: la 26enne operatrice sanitaria che lo ... Leggi su anteprima24

