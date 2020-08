Cossiga, le lettere agli ex Br: “Ormai la giustizia contro di voi è vendetta” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Corriere pubblica stralci di lettere segrete tra Cossiga e gli ex Brigate Rosse. Tra i nomi al centro della corrispondenza epistolare: Renato Curcio, Toni Negri, Prospero Gallinari, Paolo Persichetti e Fabrizio Melorio. A Paolo Persichetti, ad esempio, scrive: “Ormai la cosiddetta ‘giustizia’ che si è esercitata e ancora si esercita verso di voi, anche se … L'articolo Cossiga, le lettere agli ex Br: “Ormai la giustizia contro di voi è vendetta” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Un anno dopo il fallito tentativo di concedergli la grazia nell’estate 1991, l’ormai ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga incontrò Renato Curcio, uno dei fondatori delle Brigate rosse. Il ...

