Campania | Berlusconi | “Stop polemiche | pensiamo a vincere” Via libera a Patriarca e Di Scala

Napoli – Lunga telefonata oggi pomeriggio tra il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, e l'europarlamentare azzurro Fulvio Martusciello. A quanto apprende anteprima24.it, Berlusconi, anche alla luce dei sondaggi che vedono Stefano Caldoro in forte recupero, avrebbe esortato gli esponenti locali del partito a mettere da parte le polemiche e a impegnarsi a fondo per vincere le regionali di settembre. Berlusconi ha dato il via libera a tutte le candidature, a partire da quelle di Annarita Patriarca e Maria Grazia di Scala.

