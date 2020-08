Audi A5 - Tutte le novità del Model year 2021 (Di venerdì 7 agosto 2020) Anche la gamma dell'Audi A5 riceve una serie di aggiornamenti in occasione del passaggio al Model year 2021. Le novità delle Sportback, Coupé e Cabriolet riguardano dotazioni e motorizzazioni, con l'incremento delle varianti elettrificate e l'ulteriore contenimento di consumi ed emissioni. Il 71% degli allestimenti è elettrificato. L'elettrificazione è uno dei temi cardine dell'aggiornamento insieme all'ampliamento dell'omologazione Wltp 3.0. Il 71% delle varianti a listino è ora dotato di sistemi mild hybrid a 12 o 48 Volt e sono previsti anche nuovi livelli di potenza per il 2.0 benzina, che passa da 190 a 204 CV sulla 40 TFSI MHEV e da 245 a 265 CV sulla 45 TFSI MHEV. Per il 2.0 diesel della 40 TDI MHEV la potenza sale da 190 a 204 CV con 400 Nm di coppia massima, mentre la ... Leggi su quattroruote

