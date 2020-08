Adama Traoré e l’olio sulle braccia per non essere trattenuto: lo scatto fa il giro del web (Di venerdì 7 agosto 2020) Era ormai diventato il "segreto di Pulcinella" e allora perché nascondersi? Al Wolverhampton hanno deciso di fare tutto, più o meno, pubblicamente. Olio sulle braccia del velocissimo Adama Traoré in modo che nessun rivale possa fermarlo...Adama Traoré e l'olio sulle bracciacaption id="attachment 933369" align="alignnone" width="641" Adama Traoré (getty images)/captionDi recente era uscita la notizia di questa speciale pratica che lo staff tecnico dei Wolves praticava nei confronti del potente e velocissimo Adama Traoré per evitare che i rivali potessero trattenerlo e fermarlo. Olio sulle sue braccia prima delle partite. La conferma di questa strana notizia è arrivata ... Leggi su itasportpress

