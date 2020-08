Violenza di genere, in Irpinia numeri sempre più allarmanti (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSono sempre più allarmanti i numeri sulla Violenza di genere in Irpinia. Continuano, infatti, ad aumentare le donne che si rivolgono al centro antiViolenza per chiedere sostegno e cominciare un percorso che le aiuti ad uscire dalla Violenza. I dati forniti dal Cav “Alice e il Bianconiglio” della cooperativa sociale “La Goccia” di Avellino restituiscono una situazione di emergenza che richiede un intervento tempestivo della pubblica amministrazione per il potenziamento del centro, in difficoltà per la mancanza di fondi pubblici e l’aumento esponenziale delle donne da accogliere e assistere. Sono in continuo aumento, infatti, le prese in carico da parte del Cav, 107 nel 2019 (su 170 ... Leggi su anteprima24

hznll28 : RT @sinesteticoo: ?????? LA CAMPANIA HA APPROVATO LA LEGGE REGIONALE CONTRO L’OMOTRANSFOBIA E LA VIOLENZA DI GENERE ?????? - lostinmyecho_ : RT @sinesteticoo: ?????? LA CAMPANIA HA APPROVATO LA LEGGE REGIONALE CONTRO L’OMOTRANSFOBIA E LA VIOLENZA DI GENERE ?????? - xhostia_puta : RT @sinesteticoo: ?????? LA CAMPANIA HA APPROVATO LA LEGGE REGIONALE CONTRO L’OMOTRANSFOBIA E LA VIOLENZA DI GENERE ?????? - bihothoe : RT @sinesteticoo: ?????? LA CAMPANIA HA APPROVATO LA LEGGE REGIONALE CONTRO L’OMOTRANSFOBIA E LA VIOLENZA DI GENERE ?????? - jungk0okswife : RT @sinesteticoo: ?????? LA CAMPANIA HA APPROVATO LA LEGGE REGIONALE CONTRO L’OMOTRANSFOBIA E LA VIOLENZA DI GENERE ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Violenza genere Dalla disparità di genere alla violenza di genere La Gazzetta del Mezzogiorno La Regione Campania approva la legge contro violenze e discriminazioni su orientamenti sessuali e identità di genere

Ieri, 5 agosto 2020, il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza la norma relativa al contrasto alla violenza e alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’ ...

Paura per la sindrome Takotsubo: che cosa accade con il Covid

Secondo recenti stime, nei Paesi Occidentali, intereserebbe il 2-3% di tutti i soggetti che manifestano i sintomi di un infarto. Nel 90% dei casi si tratta di donne di età compresa tra i 58 e i 75 ann ...

Ieri, 5 agosto 2020, il Consiglio regionale della Campania ha approvato a maggioranza la norma relativa al contrasto alla violenza e alle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’ ...Secondo recenti stime, nei Paesi Occidentali, intereserebbe il 2-3% di tutti i soggetti che manifestano i sintomi di un infarto. Nel 90% dei casi si tratta di donne di età compresa tra i 58 e i 75 ann ...