Unicredit in utile nel 2° trimestre. Mustier conferma target utile e dividendo 2021 (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – Unicredit chiude il primo semestre con una perdita di 2,3 miliardi di euro, che si confronta con un utile superiore ai 3 miliardi dell’anno precedente, ma il secondo trimestre ha visto un utile di 420 milioni di euro, superiore alle attese del mercato, dopo la perdita archiviata nel primo trimestre dell’anno. Sul semestre, i ricavi registrano un calo del 7,9% a 8,5 miliardi, di cui il margine di interesse si contrae del 3,1% e le commissioni del 3,4%. Nel trimestre ricavi a quasi 4,2 miliardi, di cui 2,4 miliardi di margine di interesse e 1,4 miliardi di commissioni. “Abbiamo visto i primi segnali di ripresa commerciale alla fine del 2° trimestre 2020, quando le economie hanno iniziato a ... Leggi su quifinanza

