Tutto quello che dovete sapere sull’apertura (Di giovedì 6 agosto 2020) L’apertura è uno degli elementi base del triangolo di esposizione. È uno dei controlli che impariamo immediatamente nella nostra esplorazione della fotografia. A livello base, è un controllo piuttosto semplice e basilare. Tuttavia, se si fa un passo indietro e ci si pensa solo un po’ su, l’apertura è un argomento piuttosto complesso e interessante. Oggi ci addentreremo un po’ più a fondo nel meraviglioso mondo del diaframma, partendo dalle nozioni di base per poi viaggiare attraverso alcune delle sue sfumature più strane. Le basi dell’apertura Il diaframma dell’obiettivo è un vero e proprio diaframma che si apre e si chiude. Questo lascia passare più o meno luce attraverso il sensore della vostra fotocamera o la pellicola. Possiamo controllare il diaframma da soli usando la modalità ... Leggi su fotografareindigitale

carlosibilia : Stanno arrivando a #LAquila uomini e mezzi anche dal Nord Italia per spegnere gli incendi su cui i @emergenzavvf s… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Tutto quello che NON convince nel prossimo bonus-bancomat. Ossessione anticontante, stim… - matteosalvinimi : #Salvini: Innanzi tutto un pensiero alle nostre Forze dell'Ordine che anche in questo momento stanno lottando per d… - marilovesgr33n : @ritarimix Brava! Da quando libertà di pensiero è dire tutto quello che voglio anche se può ferire o soprattutto no… - fra_giovannetti : RT @AvvVercellotti: Tutto quello che è essenziale prevedere nel #contratto di #grafica lo trovi nel pdf. -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Pdf Libro Tutto quello che siamo - PDF NEWS Carpi Calcio News Addio e grazie a Sergio Zavoli

Fare i giornalisti serve a vedere dentro la notte e in pieno giorno, anche quando tutto è talmente scuro o così abbacinante da sembrare indecifrabile: questo ci ha prima dimostrato e poi ricordato Zav ...

TCR DSG: solo 10 iscritti per la prima gara di Misano

Saranno solamente 10 le vetture in griglia di partenza a Misano per il primo evento del TCR DSG Endurance, che nel weekend riunirà i piloti del campionato Italiano ed Europeo in quello che è il ...

Fare i giornalisti serve a vedere dentro la notte e in pieno giorno, anche quando tutto è talmente scuro o così abbacinante da sembrare indecifrabile: questo ci ha prima dimostrato e poi ricordato Zav ...Saranno solamente 10 le vetture in griglia di partenza a Misano per il primo evento del TCR DSG Endurance, che nel weekend riunirà i piloti del campionato Italiano ed Europeo in quello che è il ...