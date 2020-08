Timori per possibile crollo dal ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco, evacuate 75 persone (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - Nuova allerta per un possibile distacco di una parte del ghiacciaio Planpincieux, sul versante italiano del Monte Bianco. Ieri sera il sindaco di Courmayeur Stefano Miserocchi ha firmato un'ordinanza, che prevede la chiusura della strada della Val Ferret fino a nuova disposizione e l'evacuazione delle abitazioni, circa una trentina, in gran parte seconde case, che potrebbero essere coinvolte dal distacco della porzione di ghiacciaio di circa 500mila metri cubi. evacuate 75 persone, intervento urgente e improrogabile Il provvedimento di evacuazione della parte bassa della Val Ferret , come ha riferito il sindaco di Courmayeur, nel corso di una conferenza stampa, ha coinvolto 75 persone di cui 15 residenti. Il sindaco Stefano ... Leggi su agi

sulsitodisimone : Timori per possibile crollo dal ghiacciaio Planpincieux sul Monte Bianco, evacuate 75 persone