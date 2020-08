Test sierologici per il personale scolastico, al via la campagna: date e modalità (Di giovedì 6 agosto 2020) Il rientro a scuola è stato assicurato per settembre, grazie ad un protocollo di sicurezza firmato nella giornata di oggi dalla ministra dell’Istruzione Azzolina. Ma le misure di sicurezza predisposte non bastano, bisogna effettuare anche Test sul personale scolastico al fine di contenere maggiormente i contagi. Una nota del Ministero della Salute, indirizzata alle Regioni, ha spiegato che è stato predisposto uno screening rivolto a tutto il personale scolastico di tutte le scuole presenti sul territorio nazionale, ad esclusione delle scuole presenti in alcune Regioni che condurranno una campagna di screening a livello territoriale. Come avverrà lo screening e le date La data di avvio è dal 24 ad il 30 agosto, ed i primi ... Leggi su quotidianpost

fattoquotidiano : INTRECCI All’attenzione dei pm i rapporti tra la Servire Srl (presidente del cda il salviniano Gambini) e la multin… - DaniloToninelli : Ma quindi #Fontana con un conto in Svizzera, trust alle Bahamas, in pieno Covid avrebbe pensato agli affari del cog… - RegioneER : #SanitàER #TurismoER VACANZE IN SICUREZZA sulle SPIAGGE dell’Emilia-Romagna. Per tutto AGOSTO, MASCHERINE, IGIENIZ… - QuotidianPost : Test sierologici per il personale scolastico, al via la campagna: date e modalità - DanielePizzo4 : Notizia Molise: Emergenza Sanitaria - Coronavirus, Test Sierologici: In Campo La Croce Rossa Di Isernia -