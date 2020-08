‘Temptation Island’, in fiamme l’Is Morus Relais: una persona in ospedale, trovata lettera minatoria (Di giovedì 6 agosto 2020) Ha da poco chiuso i battenti la settima edizione di Temptation Island. Il docu-reality, condotto da Filippo Bisciglia, viene registrato ogni anno in Sardegna, all’Is Morus Relais. Questa mattina, però, verso le 5 circa, è scoppiato un incendio nel resort sardo che ospita ogni anno i protagonisti del reality di Canale 5. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo sarebbe stato causato da ignoti, gli stessi che hanno poi lasciato una lettera minatoria rivolta alla proprietà dell’hotel. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti per sedare l’incendio e per evacuare la struttura. Tra loro, una persona che era intenta a domare il rogo è rimasta intossicata ed è stata accompagnata in ospedale, mentre un’auto è andata ... Leggi su isaechia

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - LaMammaN1 : - miricordodime : RT @Martola__: stasera niente temptation island mi sento svuotata - infoitcultura : Temptation Island, tentatrice ammette: “Non è facile da vivere in coppia” -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island’ Antonella Elia, scintille a Temptation Island - Gossip.it Gossip News