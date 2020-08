Spunta un missile a Beirut per spiegare l’esplosione e la bomba, ma è un fake evidente (Di giovedì 6 agosto 2020) Tocca ancora una volta concentrarsi su quanto avvenuto un paio di giorni fa, considerando il fatto che da più parti si ipotizza il lancio di un missile a Beirut. Sarebbe questa la spiegazione dietro l’esplosione e la bomba di cui tanto si parla in questo periodo, quasi a voler rilanciare l’ipotesi di un attentato che abbiamo provato a smentire già a poche ore dai fatti martedì sera. A fine articolo troverete il video che dimostrerebbe l’attacco missilistico verso l’ormai famosissimo deposito, ma quest’oggi proveremo a spiegarvi per quale motivo si tratti di una bufala. Perché la storia del missile a Beirut con bomba annessa è una bufala Fondamentalmente, il filmato che troverete tra poco è stato modificato. ... Leggi su bufale

