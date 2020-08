Roma Zaniolo, l’Europa League passa anche dal numero 22 (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma Zaniolo, l’Europa League passa anche dal numero 22: Paulo Fonseca punta tutto sul numero 22 per la sfida di questa sera Tutto su Nicolò Zaniolo. La Roma si affida al talento giallorosso in questa Europa League davvero complicata, visto che non sarà semplice battere il Siviglia. Dal debutto da titolare col Real – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – alla sfida con il Siviglia dell’ex d.s. Monchi: l’obiettivo è quello di chiudere un cerchio per affermarsi anche a livello internazionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Corriere : Friedkin, mani sulla Roma: nella notte firmato l’accordo. Operazione da 591 milioni - XXXnewssSoccer : Sempre detto che l’accordo si era raggiunto con Zaniolo ma che alla Roma non erano ancora arrivate offerte ufficial… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Zaniolo e #Pellegrini non si toccano: il rilancio della #Roma di #Friedkin parte da qui - SpinediSimone_ : @Rougenoir1978 Ma chi lo da per venduto? Voi e i vostri giornaletti. La permanenza di Zaniolo a Roma non è mai stat… - SpinediSimone_ : @CarloMartootchy E mica potete fa sempre come cazzo ve pare... Zaniolo rimane a Roma, anche perché non ha mai voluto andare via. -