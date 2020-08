Roma, frasi choc del consigliere comunale: 'L'omosessualità è colpa dei vaccini. Lo dicono i biologi' (Di giovedì 6 agosto 2020) Un consigliere del Gruppo Misto in Municipio XII, Massimiliano Quaresima, durante un suo intervento in aula 'da remoto', ha dichiarato che occorre riflettere bene sulla scelta di aver eliminato l'... Leggi su leggo

Un consigliere del Gruppo Misto in Municipio XII, Massimiliano Quaresima, durante un suo intervento in aula "da remoto", ha dichiarato che occorre riflettere bene sulla scelta di aver eliminato l'omos ...