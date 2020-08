Roma, ecco chi è Dan Friedkin (Di giovedì 6 agosto 2020) Dan Friedkin, 54 anni, texano, nativo della California è il magnate statunitense a capo di un impero con 5.600 dipendenti e 12 società facenti capo alla holding di famiglia. Ereditata dopo la morte del padre nel 2017. con 154 concessionarie di auto riunite sotto l’insegna Gulf States Toyota, gli hotel e i tanti resort di lusso in giro per il mondo. Il lungimirante americano non si fa mancare nulla, dal safari in Tanzania, alla collezione di aerei da caccia.Vivace e multiforme, un americano atipico che fa del silenzio la sua arma vincente. Lo racconta la trattativa con Pallotta, Dan non ha mai parlato, ha mantenuto la sua eleganza anche quando l’ormai ex numero uno della Roma gli chiese ” soldi veri” a più riprese trattandolo come l’ultimo degli ultimi. ... Leggi su alfredopedulla

NicolaPorro : ?? Tra #tasse, #sbarchi ed #emergenze fasulle, ecco un altro grido di un #imprenditore. Questa volta dal centro di… - virginiaraggi : Ecco gli aggiornamenti dal Campidoglio di questa settimana: - OfficialASRoma : Verso Siviglia-Roma… ?? ?? Ecco il Match Program in vista dell’ottavo di #UEL ?? - romaforever_it : Roma, arrivano i Friedkin: ecco cosa bisogna sapere sui nuovi proprietari - sportli26181512 : La #Roma a Friedkin. Dal mercato a Totti: ecco le mosse del nuovo presidente: Entro il 31 agosto il club passerà ne… -