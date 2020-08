Respinto il ricorso del Trapani, Sebastiani: “E’ una decisione giusta” (Di giovedì 6 agosto 2020) “ricorso Trapani Respinto? E’ una decisione giusta, esiste un codice, la norma sulle penalizzazioni e’ chiarissima. Non ho nulla contro il Trapani, ma, ripeto, le regole devono essere rispettate. Il Covid? Solo una societa’ su 20 non ha pagato nei termini previsti e la Lega B aveva anche provveduto ad anticipare risorse ai club per fronteggiare l’emergenza”. Questo il commento del presidente del Pescara Daniele Sebastiani in seguito alla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso del Trapani, rigettato ufficialmente. Leggi su sportface

