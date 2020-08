Pogba-Juventus, si riaccende la speranza: spunta l’indiscrezione dall’Inghilterra (Di giovedì 6 agosto 2020) Pogba Juventus- Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “The Guardian“, il centrocampista francese sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con il Manchester United, ma attenzione anche al possibile addio a sorpresa. Di fatto, l’ex Juventus potrebbe valutare anche la possibilità di lasciare l’Inghilterra per intraprendere l’inizio di una nuova avventura. Paratici resta alla finestra, ma servirà un’offerta da circa 140 milioni per convincere lo United. Pogba Juventus, trattativa complicata: Zaniolo prima alternativa Come confermato dalle ultime indiscrezioni della stampa inglese, Pogba resta un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma le richieste folli dello United potrebbe spingere Paratici a puntare forte su Zaniolo. Leggi ... Leggi su juvedipendenza

eltrinche8 : RT @Areszebra: Il dado è tratto, tutto è risolto. Paul Pogba tornerà nelle terre sabaude. Bentornato Polpo. #pogba #juventus - MileTrecarichi : Chissà se riuscirò a vedere uno tra #pogba, #vandebeek o #zaniolo varcare i cancelli della Continassa... #juventus - TheMattDP10 : [ATTENZIONEEEE!!!] | ACCORDO TROVATO??? LA JUVENTUS STA PER PRENDERE... - GiulianoMazzo : @RiccardoJ89 @_deep_x A me pare uno informato, a differenza di molti. Non gli ho mai visto fare soprannomi o nomign… - Fiorello1969 : RT @matthijs_pog: Ragaaa come gli stà la nuova divisa 2021? #POGBACK #Pogba #juventus -