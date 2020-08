Palermo, a cinque anni dall’omicidio di una donna confessa e fa ritrovare il corpo (Di giovedì 6 agosto 2020) I resti di una romena di 30 anni trovati in un sacco a Monte Pellegrino. Nel 2015 c'era stata una denuncia di scomparsa. Damiano Torrente in stato di fermo Leggi su lastampa

tusciaweb : “Ho ucciso una donna” e fa ritrovare il corpo 5 anni dopo Palermo - Un rimorso di coscienza durato cinque anni e c… - messveneto : Palermo, a cinque anni dall’omicidio di una donna confessa e fa ritrovare il corpo - Affaritaliani : Palermo, uccide una donna rumena e confessa l'omicidio cinque anni dopo - LaStampa : I resti di una romena di 30 anni trovati in un sacco a Monte Pellegrino. Nel 2015 c'era stata una denuncia di scomp… - LaStampa : Palermo, a cinque anni dall’omicidio di una donna confessa e fa ritrovare il corpo -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo cinque

Dopo il “lockdown” e in vista della ripresa delle lezioni “in presenza” e “a distanza”, arriva un sostegno concreto e digitale per ridurre i disagi cui vanno incontro gli studenti universitari sicilia ...Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di Younipa.it Dopo il “lockdown” e in vista della ripre ...