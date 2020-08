Le procedure per i rimborsi degli abbonamenti ATAC per il lockdown (Di giovedì 6 agosto 2020) Dal 10 agosto fino al 30 settembre sarà possibile, per chi ne ha diritto, fare richiesta per avere il rimborso dell’abbonamento ATAC non utilizzato a causa del lockdown. Per fare domanda si dovrà andare sul sito rimborsimetrebuscovid.ATAC.roma.it: Con l’approvazione da parte della Regione Lazio delle norme propedeutiche, da lunedì 10 agosto ore 11 e fino al 30 settembre, sarà possibile avviare le procedure per il riconoscimento dei rimborsi ai clienti che non hanno potuto usufruire dei loro abbonamenti durante il lockdown. Per facilitare le pratiche ATAC ha predisposto questo sito dove da lunedì 10 agosto i clienti potranno trovare tutte le indicazioni e le informazioni utili per ... Leggi su nextquotidiano

