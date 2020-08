Le novità del Samsung Galaxy Z Fold 2: scheda tecnica, prezzo e uscita del pieghevole (Di giovedì 6 agosto 2020) Finalmente è successo, il Samsung Galaxy Z Fold 2 è stato presentato dal colosso sudcoreano nella giornata di ieri, 5 agosto 2020. Nel corso dell'evento in diretta streaming Galaxy Unpacked 2020, Samsung ha infatti alzato il sipario anche sul suo prossimo smartphone pieghevole, assieme ai tanto attesi Galaxy Note 20, 20 Ultra, Tab S7 e Plus, Watch 3 e Buds Live, per una kermesse che ha davvero fatto la gioia di esperti di settore e semplici appassionati. E se è vero che abbiamo avuto l'occasione di approfondire molti dei device visti sul palco virtuale, ora andiamo ad analizzare proprio il successore dell'incompreso primo Fold, che in passato non ha trovato i favori del pubblico a livello squisitamente commerciale. Il ... Leggi su optimagazine

