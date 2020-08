Grimaldi (Luv): “Voucher scuola per tutte le famiglie” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo il pasticcio della errata comunicazione ai destinatari del Voucher scuola della Regione Piemonte per cui a 45 mila famiglie in regola con i requisiti non è possibile assegnare il contributo per mancanza di fondi, interviene Marco Grimaldi, capogruppo di Luv in Consiglio Regionale: “Si urla al pasticcio, si legge ingiustizia” afferma il consigliere. Grimaldi non nasconde la preoccupazione per le famiglie private di un sussidio utile soprattutto in tempi già così difficili: “Il Covid ha aggravato una situazione economica già complicata per molte famiglie piemontesi, il boom di domande per accedere agli aiuti scolastici non mi ha certo stupito. Anzi Cirio, Lega e soci hanno bocciato più volte le nostre proposte di rendere obbligatorie le spese per finanziare i voucher ... Leggi su nuovasocieta

L'assessore Chiorino relaziona in Consiglio regionale, ma non scioglie i dubbi sull'inizio delle attività didattiche per i bambini di nido e materne Le scuole in Piemonte inizieranno il 14 settembre.

Scuola, ripartenza a rischio: in Piemonte mancano 4 mila insegnanti

Ancora nessuna data per il via a nidi e materne La scuola cerca 4 mila insegnanti di Jacopo Ricca Per la ripartenza della scuola in Piemonte mancano quasi 4mila insegnanti, ma su asili nido e scuole d ...

L'assessore Chiorino relaziona in Consiglio regionale, ma non scioglie i dubbi sull'inizio delle attività didattiche per i bambini di nido e materne Le scuole in Piemonte inizieranno il 14 settembre.