Gabriel Garko al GF Vip di Alfonso Signorini come concorrente (Di giovedì 6 agosto 2020) Gabriel Garko sarà concorrente alla prossima edizione del GF Vip condotta da Alfonso Signorini. Colpaccio, dunque, del direttore di Chi che sta preparando un cast con i fiocchi per la prossima edizione del reality ambientato nella casa più spiata d’Italia. L’ex re delle fiction Mediaset, da tempo fermo ai box per quanto riguarda il suo mestiere d’attore, si prepara dunque ad un’avventura inedita. Altri nomi sono stati resi ufficiali, come quello di Elisabetta Gregoraci attualmente alla conduzione di Battiti Live con Alan Palmieri, oppure quello di Flavia Vento e Patrizia De Blanck. Il GF Vip 5 partirà a settembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Tra gli opinionisti, l’unico nome ... Leggi su kontrokultura

GIOURSO : RT @MasterAb88: CLAMOROSO COLPACCIO di Alfonso Signorini. Gabriel Garko concorrente del #gfvip. Con lui ci saranno Patrizia De Blanck (che… - Cosmicpolitan_ : RT @Iperborea_: Patrizia De Blanck, nei panni di Mara Venier, ha spoilerato il cast del GFVip, ovvero se stessa (chissà se ci sarà anche la… - e_comis : RT @doluccia16: Di solito non mi interesso di gossip. Quindi ora Casalino starebbe con un attore, tale Gabriele Rossi, che è stato 'fidanza… - NOTIZIEWEBLIVE : Grande Fratello Vip 2020: nel cast Patrizia De Blank e Gabriel Garko - #gfvip - DrApocalypse : #GFVip 4, Patrizia De Blanck concorrente svela: “nella casa insieme a Gabriel Garko” – ma arrivano le prime smentit… -