Fuga d’amore per due ragazzini di 13 e 16 anni: scappati da Roma, rintracciati in albergo a Napoli (Di giovedì 6 agosto 2020) Fuga d’amore per due ragazzini di 13 e 16 anni. A chiamare gli agenti di polizia del commissariato Vicaria Mercato, il portiere dell’albergo dove i due ragazzini avevano preso una stanza. Erano diretti in Sicilia per andare in vacanza da alcuni amici. Il tutto all’insaputa dei genitori che ne avevano già denunciato la scomparsa. Adesso sono tornati a Roma. Erano partiti da Roma, direzione Sicilia, ma si erano fermati in un albergo di Napoli per fare tappa prima di riprendere il viaggio. Nulla di strano, se non fosse che i due protagonisti di questa storia hanno 13 e 16 anni. Si tratta di una coppia di fidanzatini che era scappata dalla capitale all’inizio di agosto e che si era messa in ... Leggi su limemagazine.eu

