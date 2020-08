Diabete: arriva insulina ultra rapida e più stabile (Di giovedì 6 agosto 2020) Diabete: i ricercatori dell’Università di Stanford stanno sviluppando una nuova formulazione di insulina ultra rapida e più stabile I ricercatori dell’Università di Stanford stanno sviluppando una nuova formulazione di insulina che fa effetto quasi immediatamente dopo l’iniezione, con una velocità fino a quattro volte superiore alle attuali insuline ad azione rapida. I risultati della ricerca… L'articolo Diabete: arriva insulina ultra rapida e più stabile Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Buone notizie per chi soffre di diabete: è stato messo a punto un dispenser personalizzato di carboidrati che permette di evitare le “montagne russe” causate da picchi di ipo e iper glicemia. A ...

Ispirato dalla di un gruppo di ciclisti affetti dalla patologia Sport e diabete raccontati in un romanzo

Arriva “Fuga. Due ruote, la strada, il diabete”, un romanzo originale ispirato dall’avvincente storia di un gruppo di ciclisti professionisti accomunati da una particolarità. Tutti persone, e atleti, ...

